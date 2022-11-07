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Политика

Французский политик заявил, что США могут избавиться от Зеленского

Французский политик заявил, что США могут избавиться от Зеленского

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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что США избавятся от президента Украины Владимира Зеленского сразу, как только он перестанет быть им нужен. По его словам, правительство Соединенных Штатов начинает уставать от украинского лидера и просит его начать переговоры с Россией.

Ранее Филиппо также заявлял, что страны НАТО причастны к взрыву на трубопроводах "Северных потоков". Он уверяет, что у Швеции уже есть результаты расследования, однако шведы отказываются их оглашать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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