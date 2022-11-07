Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

Украинские войска пытались прорвать российскую оборону на купянском, краснолиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях. Все атаки были отбиты. Противник понес значительные потери и отступил на исходные позиции.

Кроме этого, российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ в ДНР, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

У Запорожья уничтожен склад боеприпасов. Другой склад разбит у Красноармейска в ДНР. Там уничтожены 120 снарядов американской РСЗО HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.