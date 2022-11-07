Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

Новости часа: ВСУ выпустили четыре снаряда из HIMARS по Сватово в ЛНР

Новости часа: Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2Б14 "Поднос"

Новости часа: СК начал проверку после обрушения балкона пятиэтажки в Сочи

Российская артиллерия уничтожила замаскированные позиции украинских боевиков

Новости часа: ЕС выделит помощь Украине на 18 миллиардов евро

Новости часа: ВС РФ уничтожили 120 ракет HIMARS на складе ВСУ

Новости часа: ВС России отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили 16 украинских беспилотников

Украинские войска пытались прорвать российскую оборону на купянском, краснолиманском, южно-донецком и николаево-криворожском направлениях. Все атаки были отбиты. Противник понес значительные потери и отступил на исходные позиции.

Кроме этого, российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ в ДНР, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

У Запорожья уничтожен склад боеприпасов. Другой склад разбит у Красноармейска в ДНР. Там уничтожены 120 снарядов американской РСЗО HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика