07 октября, 11:30

Новости мира: большинство французов поддержали бы отставку Макрона

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

В Госдуме предложили ввести штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров

Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку Отрадного в Херсонской области

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Штрафы до 500 тыс рублей грозят УК, которые мешают работе интернет-провайдеров

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Большинство французов поддержали бы отставку президента Франции Эммануэля Макрона. Очередные сомнения в его компетентности появились после того, как в отставку ушел пятый за три года премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Он продержался на своем посту 27 дней.

Два года назад началась война между Израилем и ХАМАС. В этот день в 2023 году на юге страны в результате нападения погибли более 1 000 человек, свыше 250 попали в заложники. Это стало началом самой крупной волны насилия на Ближнем Востоке за полвека.

Чрезвычайное положение ввели на 60 дней в 10 провинциях Эквадора из-за протестов. Беспорядки по всей стране начались после решения правительства об отмене субсидий на дизельное топливо. Участники акций напали на кортеж президента и полицейских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

