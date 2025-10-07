Новости мира: большинство французов поддержали бы отставку Макрона

Большинство французов поддержали бы отставку президента Франции Эммануэля Макрона. Очередные сомнения в его компетентности появились после того, как в отставку ушел пятый за три года премьер-министр страны Себастьян Лекорню. Он продержался на своем посту 27 дней.

Два года назад началась война между Израилем и ХАМАС. В этот день в 2023 году на юге страны в результате нападения погибли более 1 000 человек, свыше 250 попали в заложники. Это стало началом самой крупной волны насилия на Ближнем Востоке за полвека.

Чрезвычайное положение ввели на 60 дней в 10 провинциях Эквадора из-за протестов. Беспорядки по всей стране начались после решения правительства об отмене субсидий на дизельное топливо. Участники акций напали на кортеж президента и полицейских.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.