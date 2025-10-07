Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

По данным Минобороны, за время проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета и около 88 тысяч беспилотников ВСУ. Также противник потерял более 25 тысяч танков и боевых машин.

Российские военные продолжают наступление на двух направлениях в Харьковской области. Ранее министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Отрадное.

