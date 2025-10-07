Форма поиска по сайту

07 октября, 11:30

Политика

Минобороны сообщило, что за время СВО уничтожили около 88 тысяч вражеских БПЛА

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

В Госдуме предложили ввести штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров

Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку Отрадного в Херсонской области

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Штрафы до 500 тыс рублей грозят УК, которые мешают работе интернет-провайдеров

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Российская авиация получила партию Су-34 в рамках Гособоронзаказа

По данным Минобороны, за время проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета и около 88 тысяч беспилотников ВСУ. Также противник потерял более 25 тысяч танков и боевых машин.

Российские военные продолжают наступление на двух направлениях в Харьковской области. Ранее министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Отрадное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина

