Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 06:30

Политика

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области

В Госдуме предложили ввести штрафы для УК за недопуск интернет-провайдеров

Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку Отрадного в Херсонской области

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Штрафы до 500 тыс рублей грозят УК, которые мешают работе интернет-провайдеров

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Российская авиация получила партию Су-34 в рамках Гособоронзаказа

Авиация России получила очередную партию Су-34

В ходе специальной военной операции российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих территорий от оставшихся формирований ВСУ.

В Херсонской области боевые задачи продолжают выполнять операторы дронов группировки "Днепр". С помощью воздушной разведки они ведут круглосуточное наблюдение и недавно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика