В ходе специальной военной операции российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих территорий от оставшихся формирований ВСУ.

В Херсонской области боевые задачи продолжают выполнять операторы дронов группировки "Днепр". С помощью воздушной разведки они ведут круглосуточное наблюдение и недавно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.