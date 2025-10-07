07 октября, 06:30Политика
Российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области
В ходе специальной военной операции российские войска заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих территорий от оставшихся формирований ВСУ.
В Херсонской области боевые задачи продолжают выполнять операторы дронов группировки "Днепр". С помощью воздушной разведки они ведут круглосуточное наблюдение и недавно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
