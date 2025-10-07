Подразделения группировки войск "Север" освободили село Отрадное в Харьковской области. Как сообщили в министерстве обороны, военнослужащие завершили зачистку населенного пункта от остатков формирований ВСУ.

В Херсонской области операторы беспилотников группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА противника. Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям сил ВСУ в населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, включая Волчанск, Купянск, Ямполь и Северск.

