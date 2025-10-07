Форма поиска по сайту

07 октября, 07:30

Военнослужащие группировки "Север" завершили зачистку Отрадного в Херсонской области

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Новости мира: Трамп объявил о новой миротворческой сделке по сектору Газа

Штрафы до 500 тыс рублей грозят УК, которые мешают работе интернет-провайдеров

"Деньги 24": Минфин предложил ввести НДС на импортные товары в онлайн-магазинах

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Российская авиация получила партию Су-34 в рамках Гособоронзаказа

Авиация России получила очередную партию Су-34

Российская армия взяла под контроль село Кузьминовка в ДНР

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

Подразделения группировки войск "Север" освободили село Отрадное в Харьковской области. Как сообщили в министерстве обороны, военнослужащие завершили зачистку населенного пункта от остатков формирований ВСУ.

В Херсонской области операторы беспилотников группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА противника. Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям сил ВСУ в населенных пунктах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, включая Волчанск, Купянск, Ямполь и Северск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
