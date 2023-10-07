Более 15 украинских военных сдались в плен под Донецком

Украинские военные сдались в плен под Донецком, кадры публикует РИА Новости. С поднятыми руками к российским бойцам вышла группа из 17 человек. Как рассказали пленные, это был их единственный шанс выжить. Командование ВСУ приказало удерживать позиции, несмотря на отсутствие боекомплекта.



В Конгрессе США потребовали от президента Джо Байдена объяснений по поводу помощи Украине. Республиканцы обеспокоены ситуацией и требуют сформулировать стратегию, отмечая, что обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия.

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