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07 октября, 09:15

Политика

Более 15 украинских военных сдались в плен под Донецком

Более 15 украинских военных сдались в плен под Донецком

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Украинские военные сдались в плен под Донецком, кадры публикует РИА Новости. С поднятыми руками к российским бойцам вышла группа из 17 человек. Как рассказали пленные, это был их единственный шанс выжить. Командование ВСУ приказало удерживать позиции, несмотря на отсутствие боекомплекта.

В Конгрессе США потребовали от президента Джо Байдена объяснений по поводу помощи Украине. Республиканцы обеспокоены ситуацией и требуют сформулировать стратегию, отмечая, что обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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