Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 октября, 21:30

Политика

Новости часа: Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен

Новости часа: Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения колонны украинских войск

Новости часа: в ДНР сообщили об обстрелах "Градами" двух районов Донецка

Новости часа: Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов в СНГ

Российские войска пресекли наступление ВСУ на краснолиманском направлении

Неформальный саммит лидеров стран СНГ стартовал в Санкт-Петербурге

Илон Маск назвал себя фанатом Украины, но не третьей мировой войны

Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог с Путиным и Зеленским

Новости часа: в РФ запретили движение и остановку на островках безопасности

Эксперт прокомментировала слова Зеленского о превентивном ударе по РФ

Москва учтет слова Зеленского об ударах по России при принятии мер ядерного сдерживания, сообщили в МИД РФ.

Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин разрешил командующим группировками войск от имени президента вручать бойцам в зоне СВО ряд госнаград, следует из указа президента РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика