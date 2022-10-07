Новости часа: Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен

Москва учтет слова Зеленского об ударах по России при принятии мер ядерного сдерживания, сообщили в МИД РФ.

Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин разрешил командующим группировками войск от имени президента вручать бойцам в зоне СВО ряд госнаград, следует из указа президента РФ.

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