Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя единственным лидером, который способен вести диалог с президентами России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в ТАСС.

7 октября состоялись телефонные переговоры между российским и турецким президентами. Эрдоган подтвердил, что Турция готова сделать все от них зависящее в поисках мирного решения украинского вопроса.

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