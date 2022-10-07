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11:45

Политика

Эксперт прокомментировала слова Зеленского о превентивном ударе по РФ

Эксперт прокомментировала слова Зеленского о превентивном ударе по РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал нанести превентивные удары по России. Так он высказался во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии 6 октября.

Такое заявление продемонстрировало неадекватное восприятие киевскими властями реальности, сообщили в МИД РФ.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировали слова украинского президента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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