Заявление президента Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает необходимость специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Киев, несмотря на открыто провозглашенные ядерные амбиции Зеленского.

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