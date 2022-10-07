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Политика

Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ

Лавров прокомментировал заявление Зеленского о превентивном ударе по РФ

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Заявление президента Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает необходимость специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что и США, и их союзники принимают на себя огромную ответственность за опасный рост международной напряженности, накачивая оружием Киев, несмотря на открыто провозглашенные ядерные амбиции Зеленского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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