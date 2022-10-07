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В Минобороны показали, как работает аэромобильный медицинский отряд ВДВ

В Минобороны показали, как работает аэромобильный медицинский отряд ВДВ

Минобороны РФ показало тренировку экипажей танков Т-80 и боевых машин пехоты

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Военные врачи оказывают помощь не только военнослужащим, но и местному населению в поселках, где нет больниц. Как работает аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск на Украине, показали в Минобороны.

В штате – хирурги, травматологи, офтальмологи и даже нейрохирурги. Чаще всего военным врачам приходится иметь дело с минно-взрывными травмами и огнестрельными ранениями. Большинству пострадавших помощь оказывают в полевом госпитале. У тяжелых раненых стабилизируют состояние и готовят их к эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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