В Минобороны показали, как работает аэромобильный медицинский отряд ВДВ

Военные врачи оказывают помощь не только военнослужащим, но и местному населению в поселках, где нет больниц. Как работает аэромобильный медицинский отряд Воздушно-десантных войск на Украине, показали в Минобороны.

В штате – хирурги, травматологи, офтальмологи и даже нейрохирурги. Чаще всего военным врачам приходится иметь дело с минно-взрывными травмами и огнестрельными ранениями. Большинству пострадавших помощь оказывают в полевом госпитале. У тяжелых раненых стабилизируют состояние и готовят их к эвакуации.

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