Минобороны РФ показало тренировку экипажей танков Т-80 и боевых машин пехоты

Часть мобилизованных проходит подготовку рядом от зоны спецоперации, а именно в новых российских регионах. Минобороны показало тренировку экипажей танков Т-80 и боевых машин пехоты.

Рядом тренируются зенитчики. Они бьют из установок ЗУ 23-3 по наземным и воздушным целям. Ведут подготовку и расчеты огнеметов "Шмель". Они должны поразить мишени, которые имитируют бронированную технику, укрепленные объекты и солдат противника.

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