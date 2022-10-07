Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Так он высказался во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

Однако позже офису президента пришлось оправдываться за эти слова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский вовсе не призывал использовать ядерное оружие против России. Речь якобы шла о периоде до начала спецоперации.

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