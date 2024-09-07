Новости часа: более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов МГД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,6 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы за первые 36 часов, сообщил Мосгоризбирком.

Свыше 20 тысяч детей посетили семейный досуговый центр выставки "Станция "Манеж", рассказали представители Дептранса.

Парад трамваев и выставку ретротранспорта в районе ВДНХ посетили более 150 тысяч человек, отметили в пресс-службе метрополитена Москвы.

