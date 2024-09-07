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07 сентября, 22:00

Политика

Новости часа: более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов МГД

Новости часа: более 2,6 млн человек проголосовали на выборах депутатов МГД

Явка на выборах депутатов Мосгордумы за два дня превысила 33%

Московская система электронного голосования продолжает работать штатно

Свой голос на выборах депутатов Мосгордумы отдали почти 2,5 миллиона москвичей

В Центризбиркоме отметили высокую явку на выборах в Москве

Московская система электронного голосования отразила около 180 атак

Памфилова сообщила, что в ЦИК не поступали жалобы по выборам в Москве

Почти 2,5 млн жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в МГД

Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы превысила 30%

В ЦИК не зафиксировали жалоб по выборам в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,6 миллиона человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы за первые 36 часов, сообщил Мосгоризбирком.

Свыше 20 тысяч детей посетили семейный досуговый центр выставки "Станция "Манеж", рассказали представители Дептранса.

Парад трамваев и выставку ретротранспорта в районе ВДНХ посетили более 150 тысяч человек, отметили в пресс-службе метрополитена Москвы.

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