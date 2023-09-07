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07 сентября, 20:00

Политика

Геннадий Хазанов посетил общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина

Геннадий Хазанов посетил общественный штаб кандидата в мэры Москвы Собянина

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В общественном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина с жителями города встретился народный артист РСФСР и художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов. Главной темой разговора стала масштабная городская программа по модернизации и реконструкции столичных театров.

За последние 10 лет в городе обновили 85 зданий и помещений 40 городских театров. В этом списке – Театр на Малой Бронной, Детский музыкальный ТЮЗ и Школа современной пьесы. Геннадий Хазанов рассказал, как в данный момент реконструируют его Театр Эстрады.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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