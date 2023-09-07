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07 сентября, 20:00

Политика

Кандидат в мэры Москвы от партии ЛДПР провел итоговую встречу перед выборами

Кандидат в мэры Москвы от партии ЛДПР провел итоговую встречу перед выборами

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Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов провел 7 сентября итоговую перед выборами встречу со сторонниками. Масштабный митинг организовали в парке "Сокольники".

Там же состоялась торжественная церемония отправки брендированных ЛДПР автобусов, они будут разъезжать по Москве. После подведения промежуточных итогов своей избирательной кампании Чернышов встретился с однопартийцами.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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