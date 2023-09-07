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07 сентября, 22:15

Политика

Жителям столицы сообщили, как будет проходить подсчет голосов на выборах мэра Москвы

Жителям столицы сообщили, как будет проходить подсчет голосов на выборах мэра Москвы

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В Мосгоризбиркоме считают, что подсчет голосов на выборах мэра столицы пройдет быстро. Об этом сообщила председатель комиссии Ольга Кириллова.

По ее словам, сначала обработают данные электронного голосования, далее займутся бумажными бюллетенями. Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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