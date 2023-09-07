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07 сентября, 19:30

Политика

Москвичам рассказали о розыгрыше призовых баллов программы "Миллион призов" на выборах

Москвичам рассказали о розыгрыше призовых баллов программы "Миллион призов" на выборах

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Выборы в Москве стартуют 8 сентября. Все, кто примет участие в дистанционном электронном голосовании, автоматически станут участниками розыгрыша призовых баллов программы "Миллион призов".

Получить можно одну, три или пять тысяч баллов. Каждый балл равен одному рублю. Потратить выигрыш победители смогут у партнеров программы – это магазины, аптеки, театры.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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