Москвичам рассказали о розыгрыше призовых баллов программы "Миллион призов" на выборах

Выборы в Москве стартуют в пятницу, 8 сентября. Все, кто примет участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), автоматически станут участниками розыгрыша призовых баллов программы "Миллион призов".

Получить можно одну, три или пять тысяч баллов. Каждый равен одному рублю. Потратить выигрыш победители смогут у партнеров программы. Это магазины, аптеки, театры. Акция поддержит и городской бизнес.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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