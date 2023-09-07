Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, авиабомбу JDAM, а также сбили 41 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожили в районах населенных пунктов Белогоровка и Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное и Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.