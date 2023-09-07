Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ

В Мосгоризбиркоме провели процедуру разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Его разделили на пять частей и передали на хранение ответственным лицам.

Каждый голос, который будет подан в электронном виде, будет защищен именно этим ключом. Это нужно для того, чтобы ни у кого не было возможности каким-то образом повлиять на выборы.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Как идут последние приготовления к голосованию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.