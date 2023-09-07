ВС РФ показали боевую работу самоходок "Гиацинт-С" на краснолиманском направлении

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ, минометный расчет, а также артиллерийские установки западного производства на краснолиманском направлении. По противнику, который прятался в лесополосе, нанесли удар из самоходок "Гиацинт-С".

"Гиацинт-С" – орудие калибром 152 миллиметра, которое способно поражать цели на расстоянии до 30 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.