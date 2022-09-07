Новости последнего часа: продукты и удобрения из РФ должны вернуться на рынки мира – ООН

Возобновившиеся обстрелы Запорожской АЭС наглядно демонстрируют угрозу ядерной безопасности, заявило МАГАТЭ.

Продукты и удобрения из России должны вернуться на мировые рынки, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Пресс-служба РЭО уточнила, что компания и фонд "Сколково" разработают технологии для переработки отходов.

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