Ульянов заявил о запланированной встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Постпред России Михаил Ульянов сообщил, что встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить идею агентства о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

По итогам визита представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации. Организация зафиксировала, в том числе повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.

Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, не указав источник огня.

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