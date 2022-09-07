Процесс очного голосования на выборах мундепов будет практически полностью автоматическим

Процесс очного голосования на выборах муниципальных депутатов будет практически полностью автоматическим. Искать москвичей в списке избирателей будут с помощью специальных сканеров. Раньше на участках были бумажные списки.

Чтобы проголосовать, нужно будет приложить паспорт к сканеру. Вся необходимая информация появится на мониторе компьютера члена избирательной комиссии. Он проверит все данные, затем нужно будет расписаться на экране, получить бюллетень, пойти в кабинку и сделать свой выбор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.