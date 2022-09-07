Выборы муниципальных депутатов пройдут в столице 9–11 сентября

9 сентября в столице стартуют выборы муниципальных депутатов, они продлятся три дня. Проголосовать можно будет очно и дистанционно.

Избирательные участки откроются в 08:00, а закроются в 20:00. В онлайн-формате можно будет проголосовать через портал mos.ru также с 08:00 и до 20:00. Регистрироваться на онлайн-голосование заранее не нужно, но должна быть полная учетная запись.

Для участия в голосовании нужно быть старше 18 лет, а еще обязательна постоянная регистрация в Москве. Голосовать могут все москвичи, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО, эти районы в выборах не участвуют.