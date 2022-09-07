ВСУ за сутки выпустили по Энергодару 16 снарядов – Минобороны РФ

В Энергодаре слышны взрывы и местами нет света, при этом мобильная связь работает без перебоев. Об этом заявили в ТАСС.

Город обстреливают украинские военные. По данным Минобороны, ВСУ за сутки выпустили по Энергодару 16 снарядов, один из них попал в трансформаторную подстанцию. По предварительной информации, пострадавших нет.

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