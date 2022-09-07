Новости часа: РФ расширила ответные санкции против ЕС на его высшее военное руководство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия расширила ответные санкции против ЕС на его высшее военное руководство. Об этом заявил МИД РФ.

Около 350 тысяч человек воспользовались туристическим кешбэком с 25 августа. Об этом сообщил Ростуризм.

Еврокомиссия предложит Совету ЕС ввести потолок цен на российский газ. Об этом рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.