Почти 70 тыс кандидатов зарегистрировано на предстоящие выборы

На предстоящие выборы зарегистрировано почти 70 тысяч кандидатов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Более 55 тысяч человек представляют политические партии, около 12 тысяч – самовыдвиженцы.

Памфилова подчеркнула, что избирательная система России полностью готова к проведению единого дня голосования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.