Страны Прибалтики договорились об ограничении въезда для россиян

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы России и Белоруссии. Официально о запрете объявят в ближайшие дни, заявил глава латвийского МИД.

В министерстве иностранных дел Финляндии при этом подчеркнули, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Как быть тем россиянам, у кого есть действующая виза? Как сейчас идет процесс оформления, есть ли проблемы и стоит ли в ближайшие дни бежать и подавать документы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.