Новости часа: Путин высказался против того, чтобы отвечать "плевком" на ситуацию с визами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин высказался против того, чтобы отвечать "плевком" на визовые ограничения для россиян.

Движение восстановили в районе третьего километра МКАД, где горела машина. Об этом сообщил Дептранс.

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