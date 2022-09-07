Российские войска в Николаевской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ. А в Днепропетровской – хранилище топлива для военной техники противника.

Также истребительная авиация ВКС России сбила в Херсонской области украинский МиГ-29, а в Николаевской – Су-25. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.