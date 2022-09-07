Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы России и Белоруссии. Официально о запрете объявят в ближайшие дни, заявил глава латвийского МИД.

В Министерстве иностранных дел Финляндии при этом подчеркнули, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.