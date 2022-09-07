Новости часа: страны Балтии хотят ограничить въезд россиян через границы РФ и Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Латвия, Литва и Эстония намерены ограничить въезд россиян через границы РФ и Белоруссии. Об этом заявил МИД Латвии.

Директор турфирмы ООО "Экстрим Тайм" Андрей Степанов не признал вину по делу о гибели девяти человек на Ключевской сопке. Об этом сообщил СК.

Маршруты общественного транспорта изменят в Москве с 7 по 12 сентября из-за празднования Дня города. Об этом рассказал Дептранс.