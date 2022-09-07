Москвичи будут выбирать депутатов муниципальных образований с 9 по 11 сентября

В пятницу, 9 сентября, в столице стартуют выборы муниципальных депутатов. Голосовать смогут жители всей Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине и большей части ТиНАО – там выбирать совет депутатов будут только в Троицке.

Всего депутатских мест – 1 417. Зарегистрировано более 6 тысяч кандидатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.