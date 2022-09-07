Страны Балтии достигли соглашения об ограничении въезда россиян с "шенгеном"

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы России и Белоруссии. Официально о запрете объявят в ближайшие дни, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевич.

В министерстве иностранных дел Финляндии при этом подчеркнули, что не будут ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

А 12 сентября может вступить в силу отказ ЕС от упрощенного визового режима с Россией. По новым правилам, ждать разрешения на въезд придется до полугода, визовый сбор вырастет до 80 евро, а "шенген", вероятно, будут выдавать строго под даты поездки.

А как быть тем россиянам, у кого есть действующая виза? Как сейчас идет процесс оформления? Есть ли проблемы и стоит ли в ближайшие дни подавать документы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.