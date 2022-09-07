Решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с РФ заработает 12 сентября

12 сентября заработает решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией. По новым правилам, ждать разрешения на въезд придется до полугода, визовый сбор вырастет до 80 евро, а "шенген", скорее всего, будут выдавать строго под даты поездки.

Как быть тем россиянам, у кого есть действующая виза? И как сейчас идет процесс оформления? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.