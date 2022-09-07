В Минобороны показали работу полевого госпиталя Центрального военного округа

Полевой госпиталь Центрального военного округа продолжает свою работу. Кадры оттуда показали в Минобороны РФ.

Все медицинские учреждения ЦВО оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. Там проводят компьютерную томографию и ультразвуковые исследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.