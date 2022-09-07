Минобороны РФ показало работу российских РСЗО "Град" по позициям ВСУ

Российские "Грады" ударили по военным объектам и позициям ВСУ. Работу боевых расчетов РСЗО показали в Минобороны.

Сначала бойцы получили данные артиллерийской разведки и операторов беспилотников. Потом установки выдвинули на огневые позиции, и последовал залп.

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