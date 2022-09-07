Ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС ляжет на Украину и страны ООН – Небензя

Ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС ляжет на Украину и те страны Совбеза ООН, которые не остановили действия украинских военных. Об этом предупредил постпред России при организации Василий Небензя.

Дипломат выступил на заседании Совета Безопасности, где подводились итоги визита миссии МАГАТЭ на атомную станцию. На этом заседании США ожидаемо поддержали позицию Киева, возложив ответственность за кризис вокруг АЭС на российскую сторону. Все эти заявления прозвучали после публикации доклада МАГАТЭ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.