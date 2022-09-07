Посетившие Запорожскую АЭС эксперты МАГАТЭ признали, что станцию обстреливали

Эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, признали, что станцию постоянно обстреливали. Этот факт угрожает физической целостности ЗАЭС.

Факты ударов инспекторы зафиксировали и упомянули в итоговом докладе. Какие выводы сделала миссия международного агентства, кого эксперты считают виновным в критической ситуации и как, по их мнению, можно избежать "нового Чернобыля"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.