Российские "Грады" ударили по военным объектам и позициям ВСУ. Работу боевых расчетов РСЗО Западного военного округа показали в Минобороны. Действуют быстро и четко. Сначала получают данные артиллерийской разведки и операторов беспилотников. Потом установки выдвигаются на огневые позиции и затем следует залп. Один полный заряд – это 40 ракет.

"Грады" в состоянии поразить объекты, которые находятся на расстоянии до 40 километров. После нанесения удара они покидают позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника. Подробности о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.