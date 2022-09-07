Белый дом подтвердил отказ внести РФ в список стран – спонсоров терроризма

Белый дом еще раз подтвердил, что он против идеи внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. Такое предложение в администрации Байдена посчитали неэффективным.

Как там заявили, этот шаг может иметь непредвиденные последствия для Украины и мира. Например, возникнут проблемы с доставками помощи в украинские районы. Гуманитарные и коммерческие структуры просто перестанут экспортировать в страну продовольствие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.