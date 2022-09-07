Украинские войска нанесли ракетный удар по угольной базе под Херсоном

После очередного обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке загорелся местный оптовый рынок. Сотни людей лишились своего бизнеса и рабочих мест.

Украинские войска нанесли ракетный удар и по угольной базе под Херсоном. Начался пожар. Как сообщили в администрации города, в этот момент на объекте никого не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.