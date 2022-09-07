ВСУ попытались атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления

Вооруженные силы Украины опять пытались атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления. Российские войска отвечали ударами авиации, ракетами и артиллерией.

Всего за сутки этом на направлении противник потерял более 30 единиц бронетанковой техники и десятки военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.