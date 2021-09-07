Москвичам рассказали, что можно будет выиграть по программе "Миллион призов"

На участие в онлайн-голосовании подали заявки почти 2 миллиона россиян. Все они могут принять участие в тестировании системы. Оно началось во вторник, 7 сентября, и продлится до 16:00 9 сентября.

Те, кто еще не зарегистрировался, все еще могут это сделать и принять участие в выборах, не выходя из дома. Среди участников дистанционного голосования разыграют призы, в том числе машины и квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.