ЦИК протестируют систему дистанционного электронного голосования

Специалисты Центризбиркома 7 сентября протестируют систему дистанционного электронного голосования. У всех желающих еще есть время, чтобы там зарегистрироваться и принять участие в выборах, не выходя из дома.

Среди тех, кто будет голосовать дистанционно, разыграют множество призов, в том числе машины и даже квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.