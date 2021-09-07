Президент Московской торгово-промышленной палаты рассказал об онлайн-голосовании

Специалисты Центризбиркома 7 сентября протестируют систему дистанционного электронного голосования. Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что это важнейшее направление, чтобы стимулировать гражданскую активность общества в тех направлениях, которые нужно.

"Если возьмем то, что сейчас пойдет голосование, очень важно, и эта инициатива была предпринимательского сообщества, чтобы уменьшить риск от пандемии. Выборы, люди активно общаются, последствия самые тяжкие", – сказал Платонов.

По его словам, чтобы этого не было, стимулируют гражданскую активность, чтобы проголосовать онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.