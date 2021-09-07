Космонавт Олег Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

Москвич Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции (МКС), отправил заявку на участие в электронном голосовании в рамках сентябрьских выборов.

Космонавт отметил, что благодаря онлайн-голосованию отдать свой голос может любой гражданин даже из космоса.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.